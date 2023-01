I Top Dieci Momenti Più Trash del 2022!

(Di martedì 3 gennaio 2023) Quello che si é appena concluso é stato un anno ricco di avvenimenti. A noi piace ricordare ipiùdel 2022.che ci hanno fatto divertire.iconici e indimenticabili. Partiamo con una carrellata che non può che iniziare con il programma più seguito del pomeriggio della Tv italiana. Parliamo di Uomini e donne. Passiamo poi all’Isola dei famosi, al Gf Vip, ad Amici e a tanti altri. Insomma ce n’è per tutti gusti. Le perle di Pinuccia a Uomini e donne Il 2022 é stato l’anno di Pinuccia Della Giovanna, la dama di Uomini e donne ossessionata dal 92enne Alessandro Rausa. La dama ci ha regalato nell’anno appena trascorso delle perle indimenticabili, sino all’ultima lite con Alessandro, Gianni Sperti, Tina Cipollari e pure Maria De Filippi. Peccato non sia andato in onda su ...

IndieForBunnies

... intervistato da Marco Klinger per Medicina, il nuovo format televisivo dell'agenzia di stampa ... per esempio, il formaggio si assorbe in due ore e mezza, mentre il latte in meno diminuti. ...... le visite con la mamma ai malati di Aids e lemodel invitate a merenda; la disperazione pubblica e il risentimento trattenuto; gli scandali di gioventù e ianni passati a inventarsi una ... TOP TEN ALBUM 2022 – di Luca Morello Auto più vendute in Italia a Dicembre 2022: Sono stati diffusi i dati d'immatricolazione in Italia di Dicembre 2022 e di conseguenza è uscita anche la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...