I Santi di Mercoledì 4 Gennaio 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 gennaio 2023) Sant’ ANGELA DA FOLIGNO Terziaria francescana Foligno, 1248 – 41309Dopo essersi recata ad Assisi ed aver avuto esperienze mistiche avviò un’intensa attività apostolica per aiutare il prossimo e soprattutto i suoi concittadini affetti da lebbra. Una volta morti marito e figli diede tutti i suoi averi ai poveri ed entrò nel Terz’Ordine Francescano: da quel momento visse in modo cristocentrico, ovvero tramite l’amore giunge all’identica mistica con Cristo. Per i suoi scritti assai profondi è stata chiamata “maestra di teologia”. Il 3 aprile 1701 …www.ebeati.it/dettaglio/30700 Sant’ ELISABETTA ANNA BAYLEY SETON Vedova New York, 28 agosto 1774 – 41821Originaria di New York, figlia di un medico, Elisabetta Anna Bayley Seton, è nota per aver fondato le «Suore delle carità di san Giuseppe», Congregazione religiosa ...