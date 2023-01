I rischi economici e geopolitici della necessaria transizione elettrica

Leggi su linkiesta

(Di martedì 3 gennaio 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 54 di We – World Energy, il magazine di Eni I veicoli elettrici (EV, Electric Vehicle) avranno probabilmente un ruolo chiave negli sforzi di decarbonizzazione, ma la loro ascesa ha anche implicazioni economiche e di sicurezza nazionale, perché per produrre veicoli elettrici servono abbondanti quantità di minerali grezzi la cui distribuzione non è uniforme tra i vari paesi. Pur riducendo la dipendenza dai combustibili fossili, l’estrazione, la lavorazione e l’utilizzo di questi minerali per la produzione di batterie possono determinare nuove dipendenze, in particolare dalla Cina, e anche nuovi conflitti. Unione Europea (UE) e Cina sono ormai i maggiori utilizzatori di veicoli elettrici, con oltre l’80 percento del totale mondiale di veicoli elettrici che circola sulle loro strade, e sono pertanto ...