(Di martedì 3 gennaio 2023) AGI - L'aumento dei prezzi legati alla scadenza dello sconto sulle accise riesce a compattare momentaneamente l'opposizione che, per la prima volta dal varo del governo Meloni, sembra parlare con una sola voce. Dal Partito Democratico ad Azione-Italia Viva passando per Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra è un coro unanime contro quella che viene definita una "maxi stangata del governo". Dal Pd si fa notare che, proprio mentre gli italiani si preparano a fare fronte ai, la priorità del governo sembra essere un'altra: "Il governo parla di presidenzialismo e autonomia", spiega la capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Simona Malpezzi. "Una distrazione di massa necessaria per la maggioranza guidata da Giorgia Meloni responsabile di questo inizio d'anno di". Per il vicepresidenteCommissione Affari ...

AGI - Agenzia Italia

Il 2023 e' iniziato con un'ondata di: prezzibenzina, pedaggi autostradali, mutui, polizze rc auto. Nemmeno i conti correnti sono stati immuni: Milano Finanza da sabato 7 in edicola e in formato digitale, oltre che online, ...... ma che rappresenta un onere aggiuntivo per i ristoratori, già colpiti dae in uscita da ...ha giustificazione né nella dinamica dell'inflazione generale né tantomeno in quella del settore... I rincari della benzina compattano le opposizioni 2023, preparati subito a perdere 1500 euro: arrivano molti rincari per diversi cittadini, il nuovo anno potrebbe già far sborsare parecchio.Critiche da albergatori e operatori: “Non solo meteo sfavorevole, serve dare nuovo impulso al turismo e migliorare la manutenzione” ...