I regali perfetti per una persona creativa o per ritrovare la calma mentale

(Di martedì 3 gennaio 2023) Quando si tratta di vestiti o accessori, riuscire a fare il regalo giusto potrebbe essere un’impresa tutt’altro che facile e non solo in merito ai gustili dellaa cui facciamo il regalo, ma anche perché la situazione attuale del pianeta impone ormai di fare scelte consapevoli quando si tratta di nuovi acquisti. Alimentare l’iper consumismo della società per capi che non solo spesso non sono sostenibili, ma sono anche inutili (presente i soliti calzini per Natale?), è un’abitudine che è bene abbandonare al più presto. Cosa regalare dunque che possa al tempo stesso essere un bel regalo, di qualità, che sia anche costruttivo per chi lo riceve e al tempo stesso sostenibile per l’ambiente? Un’idea può essere quella di regalare tutto l’occorrente per fabbricarsi da soli i propri capi e accessori. We are kintters, per esempio, offre una ...