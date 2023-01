I ragazzi in carcere? È un errore!

(Di martedì 3 gennaio 2023) di Don Antonio Mazzi. Non vorrei collegare le mie riflessioni a seguito dei fatti successi al Beccaria. Da tempi vado dicendo che il sistema penitenziario minorile non è il metodo migliore da attivare per iche sbagliano. Evito con attenzione le parole: pena, colpa, crimine, cioè tutto quel tipo di vocabolario da sempre usato

Avvenire

ammazzati a bastonate per nulla. Figli che uccidono i genitori. Mariti che colpiscono a ... Da qui la reazione dei tre che lo hanno ucciso e che ora si trovano ina Ragusa. Fine 2022 ...Dopo il fermo, i trehanno trascorso le prime due notti in cella, il maggiorenne neldi contrada Pendente, a Ragusa, i duenell'istituto penitenziario minorile, in attesa di ... Soli e arrabbiati. Chi sono i “cattivi ragazzi” del carcere Beccaria Un ragazzo di trent’anni ha aggredito e sequestrato l’ex fidanzata: è entrato in casa, l’ha legata e poi l’ha picchiata ...e delle riflessioni che vorrei condividere. Un ragazzo sedicenne, mio ospite alla fine degli anni ’90, era stato arrestato perché trovato in una casa a rubare. In Italia era solo e in Romania aveva so ...