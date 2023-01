I gretini si arrendono | basta blocchi stradali

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 3 gennaio 2023) Si chiama Ultima Generazione il movimento che, nella mattinata di ieri, ha deciso di imbrattare la facciata del Senato con bombolette arancioni. La ragione sarebbe quella di lanciare un segnale alle istituzioni politiche, sulla base dell’assunto che il clima starebbe morendo. O meglio, starebbe per essere ucciso proprio dall’essere umano. I tre giovani, rispettivamente di 26, 23 e 21 (!) anni, sono stati arrestati e poi rilasciati nella giornata di oggi; ma dovranno affrontare il giudizio direttissimo, in quanto colti in flagranza di reato. Nel frattempo, però, l’organizzazione ha già promesso di voler colpire ulteriori simboli del potere, dopo i blitz degli scorsi mesi che avevano portato a bloccare le strade di Roma in prima mattina, nell’orario culmine del traffico lavorativo. Per approfondire: Lo gnegnegne di Feltrino, paleo-ecologista che sta con chi imbratta I ...