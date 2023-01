I convocati della Fiorentina | Gonzalez e Sottil ancora out | Italiano ritrova Castrovilli Sono 5 i primavera

US Salernitana 1919

Nei confrontisquadra di Sarri l'allenatore del Lecce, Baroni, ha avuto in conferenza stampa ... ma i margini di errore sono comunque ristretti: Pongracic figura nella lista deianche ...di Fabio Gennari Senza Musso e Demiral , ma con Hateboer tra i 25("È un capitano, è arrivato da ragazzo e ora è un uomo, conosce bene quello che è utile ...ha parlato alla vigilia... Milan: I convocati – US Salernitana 1919 | Sito ufficiale della U.S. ... Riascolta Martedì di vigilia di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Finalmente domani pomeriggio la Serie A torna a giocare, e pochi minuti fa anche il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto la lista dei convocati in vista della sfida contro il Monza.