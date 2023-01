I concerti di Capodanno sono una sfida all' ultimo sbadiglio

RomaToday

musicali natalizi , il festival "Maverick" di, il " palco libero " per gli artisti su Via V. Veneto e la nuova visione di Piazza Mercato (che ha ospitato l'evento dell'anno, il ...... 2022 Palazzo di Giustizia Processo "Re dei": udienza rinviata a novembre Redazione - ... 2022 Migliori Bonus Benvenuto Scommesse Bonus senza deposito Home Torino Torino, ora Torino ... Oltre 70.000 persone al concerto al Circo Massimo. Gualtieri: "Roma è tornata" Genova - Capodanno da record a Genova: a seguire dal vivo il concerto in piazza De Ferrari sono state 30mila persone, che hanno cantato e ballato con gli artisti sul palco. La diretta su Canale5 è sta ...Nella serata di San Silvestro, per dare il benvenuto al nuovo anno, in tv appuntamento con i tradizionali show, che terranno compagnia al pubblico ...