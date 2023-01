Hockey ghiaccio | ICE League 2023 | Bolzano passa di forza ad Asiago | Val Pusteria cade a Vorarlberg

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023) Martedì sera di grande importanza per la ICE. Sulben sei incontri, tra cui il derby italiano tra, vinto dai Foxes in maniera netta, mentre Valè caduta in casa del fanalino di coda Voralrberg, andando nuovamente a complicare la situazione in classifica generale.Migross– HCB Alto Adige Alperia 1-6: vantaggio immediato per i Foxes con Dalhuisen dopo 8:33, quindi raddoppio al 15:08 grazie alla rete di Miceli. Nel secondo periodoaccorcia le distanze con Castlunger al 25:53, maallunga di nuovo al 35:12 con Frank per il 3-1. Nel finale gli ospiti dilagano: c’è tempo anche per la quarta rete con Hults al 50:43, quindi ...