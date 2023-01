Ho postato una frase di Mussolini e Facebook mi ha preso per un fascista | è la polizia algoritmica!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) Qualcosa sta accadendo nei social network. Già da più di tre anni le grandi aziende hanno cominciato ad abbandonare i canali più frequentati, soprattutto, perché gli investimenti, in termini di vendite, non si sono rivelati produttivi (lo sono giusto per chi continua ad alimentare la bolla del marketing digitale con corsi di formazione, manuali, e promesse di guadagni fantastici che regolarmente non si verificano). Ma quello che sta accadendo ora è diverso: un numero sempre maggiore di utenti sta dando segni di insofferenza verso il modo in cuiamministra la “giustizia” interna, con rozzi algoritmi che comminano, a coloro che infrangono le regole, sanzioni progressive: da pochi giorni a interi mesi di sospensione, fino all’equivalente della pena di morte nel mondo reale, ovvero la cancellazione dell’account. E tutto questo senza ...