Highlights Giova Scafati-Gevi Napoli Basket 96-61 | Serie A1 basket 2022 23 VIDEO

(Di martedì 3 gennaio 2023) 96-61 nel match tra Givova, partita valida per la tredicesima giornata diA1 di/23. Grande vittoria dunque peral Palaverde, che permette ai padroni di casa di salire al nono posto in classifica con 12 punti. Ecco ilcon glidel match. SportFace.

Sky Sport

Ecco il video con glidel match.Ecco il video con glidel match. Milan-Lumezzane 3-2, gol e highlights: i giovani trascinano la squadra di Pioli Prosegue la scalata in classifica dei Red Devils che colgono il secondo successo consecutivo battendo all'Old Trafford il Nottingham Forest 3-0. Apre il match una rete di Rashford e dopo 3' Martial in ...Bologna vince ancora in Eurolega alla Segafredo Arena. Dopo l'Alba Berlino due giorni fa, è il Maccabi Tel Aviv a cadere sotto i colpi di Teodosic, Hackett e della difesa di Scariolo. Le V Nere sembra ...