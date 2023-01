Harry e Meghan | spunta il retroscena sul giorno delle nozze | momento d’imbarazzo

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il principeracconta un particolareconMarkle e pronuncia una frase che non passa inosservata. Da circa sei anni il secondogenito di Re Carlo III ha trovato la donna della sua vita nell’attrice statunitenseMarkle. Un’unione destinata a far discutere fin dai suoi albori per diverse ragioni. A cominciare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

ilgazzettino.it

Paola De Carolis per il 'Corriere della Sera' principemarkle 2 'Mi piacerebbe riavere mio padre e mio fratello'. Dopo il documentario su Netflix, il principeriprende il racconto delle fratture familiari che hanno portato lui e ...Secondo The Independent , Spare sarebbe solo la prima parte di un accordo di quattro libri da 20 milioni di dollari trae l'editore Penguin Random House . Insomma, a parte il ... Harry la gaffe su Meghan Markle: il principe si affretta a correggere l'errore Il principe Harry d'Inghilterra ha rilasciato due interviste alle emittenti Itv e Cbs per promuovere il libro "Spare - Il minore". Lanciando pesanti accuse ...Con l'arrivo di gennaio e l'inizio del nuovo anno, si avvicina anche il giorno in cui verrà pubblicato il libro del principe Harry, "Spare", atteso da Palazzo come una ...