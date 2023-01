Harry e la confessione inaspettata sul padre Carlo e il fratello William | dettagli senza precedenti

TPI

, rivelazione choc: 'Rivoglio indietro mio padre e mio fratello, mi hanno tradito. Non doveva finire così', intervista (rivelatrice) in televisione per l'uscita del suo libro ..."Le cose sono appese a un filo così com'è stato dopo gli ultimi mesi, e a quanto pare è improbabile che il libro di memorie diaiuti' , dicono gli esperti reali, che specificano: 'In generale, ... La confessione di Harry: “Rivoglio indietro mio padre e mio fratello. Non doveva finire così” Il Principe Harry ha rilasciato una nuova, inaspettata, intervista in cui fa un appello a suo padre Carlo e suo fratello William ...Nell’intervista, rilasciata all’emittente britannica ITV, la confessione: «Voglio una famiglia, non un’istituzione. Nessuno di loro vuole la riconciliazione» ...