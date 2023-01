Haller riprende gli allenamenti dopo il tumore

(Di martedì 3 gennaio 2023) La lotta di Sebastiancontro ilha raggiunto un punto di svolta. L’attaccante del Borussia Dortmund, che ha dovuto affrontare unai testicoli e le operazioni degli ultimi mesi, torna a vedere un bagliore di speranza giocando a calcio. Il pallone, in questo caso, gli ha dato la forza per ricominciare e con il Borussia Dortmund è stata l’occasione per ripartire. Primo allenamento proprio percon la maglia giallonera, con la punta che è tornata in postazione a suon di passaggi, scatti e di riprese. Una bella ripartenza per il giocatoreun periodo tumultuoso e complicato. Tanta fatica e tanta lotta per uscire dal male, ma alla fine Sebastience l’ha fatta. Piano piano,molta corsa, si ritorna a vedere uno spiraglio di ...

