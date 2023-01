(Di martedì 3 gennaio 2023) Il 2023 si apre con una bellissima notizia per il Dortmund e in generale per tutto il mondo del calcio: Sébastientorna ad

Haller riprende ad allenarsi dopo il tumore: "Ciao Borussia, sono tornato" Il 2023 si apre con una bellissima notizia per il Dortmund e in generale per tutto il mondo del calcio: Sébastien Haller torna ad allenarsi ...Sebastien Haller potrebbe riprendere gli allenamenti a gennaio dopo la seconda operazione per il tumore ai testicoli ...