“Ha scelto una famosa” L’ambito vip italiano si scopre | presentata la sua bellissima fidanzata

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 3 gennaio 2023) Splendida notizia per lo sportivo Luca Marin. Ha una nuovae ha confermato tutto sui social network, dove ha pubblicato una serie di foto che l’hanno ritratto in compagnia della sua partner. Gioia immensa per lui, che ha anche scritto una dedica straordinaria. A notare per primi il post del giovane è stato The Pipol Gossip. Ormai Federica Pellegrini, che tra l’altro si è unita recentemente in matrimonio con Matteo Giunta, è un lontanissimo ricordo ed è adesso felicemente in dolce compagnia. Luca Marin ha presentato la sua nuovasul suo profilo Instagram, ma anche la sua dolce metà ha postato un’immagine di coppia. Scoperto anche il nome e cognome dellaragazza, che ha rubato il cuore del 36enne. Sono anche apparsi diversi commenti sotto il post di lui, che ovviamente è stato riempito di complimenti e ...