Guardiani della Galassia 3 | una nuova astronave in arrivo per gli eroi

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 3 gennaio 2023) James Gunn, il regista di3, spiega perché ihanno una. Il film del 2023 reintrodurrà le trame cosmicheMarvel, il che significa che idovranno essere pronti a volare attraverso lain qualsiasi momento. Inoltre, sarà anche l’ultimo viaggio che li vedrà protagonisti quindi avranno unadi zecca che sostituisce la loro precedente, la Benatar. Sebbene ci siano state notevoli speculazioni sul motivo per cui iavrebbero sostituito la loro fidata nave, Gunn ha risposto a un fan su Mastodon per chiarire la questione e per far sapere che Rocket è l’artefice di tutto. “È più semplice di così: ...