Guardiani della Galassia 3 | perchè gli eroi hanno una nuova astronave?

(Di martedì 3 gennaio 2023) James Gunn ha presentato ai fan del MCU ladeiinVol. 3. Si tratta di una navicelladi zecca, che andrà a sostituire quella precedente, denominata Benatar.Vol. 3 vedrà la squadra rientrare nel MCU con nuovi costumi, ispirati direttamente a quelli dei Marvel Comics. Il film si svolgerà dopo gli eventi di Guardians of the Galaxy Holiday Special e concluderà l’iterazione originalesquadra. Dopo aver sconfitto Ego il Pianeta Vivente (Kurt Russell) inVol. 2 ed essere sopravvissuti ad Avengers: Endgame, i...

NerdPool

Enumera almeno cinque vie per provocare la dbâcleRete, fra le quali errori nei protocolli di ... È vero che è protetto da quattordicia livello planetario Sì, ne ho intervistato uno, ...È stato considerato un "martire" all'aeroporto di Baghad, dove lui e il suo vice sono stati uccisi: Soleimani era ritenuto il leader ispiratore delle forze d'élite deiiraniani... Come James Gunn ha reso Rocket Raccoon il cuore dei Guardiani della Galassia James Gunn ha fatto chiarezza sul motivo per cui i Guardiani della Galassia viaggeranno a bordo di una nuova nave spaziale, rimpiazzando la vecchia Benatar.Ecco che cosa ha detto il creatore e regista della trilogia Marvel dedicata ai Guardiani della Galassia a proposito della nuova nave spaziale del team.