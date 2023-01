Greta Thunberg vs Tate | la tragicommedia social di cui non sapevamo di aver bisogno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) “Il Covid non è reale”, la depressione nemmeno. Se mangi il tofu “sei un cretino”. Le vittime di abusi sessuali? Devono “assumersi la responsabilità”. Le donne? Farebbero bene a stare a casa e a non guidare perché “appartengono all’uomo”. Forse vi starete chiedendo, dopo questo breve ma intensa carrellata di dichiarazioni più o meno recenti, quale sia il nome dell’imbarazzante soggetto che le ha proferite. Di certo uno con una visione del mondo simile non potrà che essere un povero disadattato, un emarginato da aiutare, direte voi. Ebbene sul disadattato ci siamo, per quanto riguarda l’emarginato non proprio. Il caso umano in questione è Andrew, ex campione del mondo di kickboxing ora guru e influencer da milioni di followers, protagonista assoluto della sagadi fine anno. Buttato fuori dall’edizione britannica del Grande Fratello per ...