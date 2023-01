Greta e questo tempo disgraziato in cui nessuno capisce più quel che legge

Leggi su linkiesta

(Di martedì 3 gennaio 2023) Che fine hanno fatto le parole? Cos’è andato storto e perché non le sappiamo più usare, capire, scegliere? Com’è successo che uni cui abitanti passano le loro giornate a scrivere poi non capiscache? È colpa dei codici binari? Di Chernobyl o del Covid o di qualunque altra disgrazia cui vogliamo dar la colpa dell’averci lasciati tutti scemi? C’entrano i cellulari, i social, i buoni libri con cui c’instagrammiamo senza capirli? No, non sto parlando di Renzi che dice a Natalia Aspesi che il fatto che Bettini sia considerato un intellettuale «dice molto della crisi del Partito democratico, oltre che della lingua italiana». Ha ragione – e mi piace sempre molto quando, cedendo al D’Alema che dorme in lui, si compiace delle proprie battutacce – ma la battuta che ha ucciso la precisione lessicale in queste festività è ...