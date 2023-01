Grande Fratello Vip | Patrizia Rossetti abbandona la casa | “Ho provato a fare una settimana di pastiglie ma non posso andare avanti così”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) Come un fulmine a ciel sereno è arrivata ieri, durante la puntata delVip, la notizia dell’abbandono dellada parte di. “E’ da alcuni giorni che ho dei dolori nel corpo in particolare sulle gambe e alle caviglie. Sembra ci sia una infezione. Mi dispiace perché non riesco neanche a essere attiva nella. Sono tre notti che non riesco a dormire. Ho dolori allo stomaco e alla testa” ha detto la showgirl dopo essere stata interpellata da Alfonso Signorini. Il conduttore si è dimostrato molto dispiaciuto dalla decisione presa dala quale è ormai diventata una delle protagoniste del programma. Dopo 4 mesi trascorsi all’interno dellaSignorini chiede se magari il suo disturbo può essere legato allo ...