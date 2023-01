Grande Fratello Vip | Dana offende Nicole VIDEO | ‘Puliscimi le scarpe | schiava’

(Di martedì 3 gennaio 2023) AlVip non c’è mai pace. Durante la serata di lunedì 2 gennaio,Saber eMurgia hanno avuto una discussione molto animata e pesantissima. A un certo punto, la giovane modella ha esclamato: ‘Sei una schiava, puliscimi le’. Questa espressione ha scatenato un putiferio sui social: ‘Buttatela fuori!’ Leggi anche L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Vip, la regia stuzzica Barù a letto con Jessica: ‘Tiralo fuori’ (Vip, aria tesa tra Lulù e Jessica: ‘Vergognati’ (Vip, Jessica sbotta ...

SuperGuidaTV

C'è un'uscita inattesa e dolorosa dalla Casa delVip . Nel corso della diretta di lunedì 2 gennaio, Patrizia Rossetti ha scelto infatti di abbandonare il programma. Alla base del suo ritiro, come lei stessa ha raccontato ad un ...Il Capodanno di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è stato il giorno in cui i Donnalisi hanno raggiunto l'apice dei loro litigi e chiuso la loro storia d'amore. Anche durante la diretta di ... Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti abbandona il gioco: “Non mi sento bene. Ho dei dolori nel corpo, sulle gambe” | Video Mediaset Tutto quello che è successo nel corso della puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in onda lunedì 2 gennaio 2023 ...Tante le emozioni del ventiseiesimo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show condotto da Alfonso Signorini. La coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembra scoppi ...