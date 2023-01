Grande Fratello Vip | chi è stato eliminato ieri? Concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 2 gennaio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 3 gennaio 2023) Primo imperdibile appuntamento del 2023 con ilVip il reality più famoso della tv condotto da Alfonso Signorini che ogni settimana tiene compagnia a migliaia di spettatori. Al suo fianco, per questa, Orietta Berti e i conduttori di GF Vip party: Soleil Sorge e Pierpaolo Petrelli mentre in studio ci sarà Giulia Salemi che, in tempo reale, legge tutti i commenti del mondo social. Quella del 2ha segnato peraltro l’ingresso del programma nel nuovo anno ed è stata ricca e densa di tantissime emozioni. Gli ingredienti sono sempre gli stessi ma riescono lo stesso a tenere incollati allo schermo i telespettatori: intrighi amorosi, scontri, litigi, chiarimenti, ogni settimana non mancano mai argomenti di discussione così come le immancabili polemiche. Ma cosa è successo nella ...