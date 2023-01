Grande Fratello Vip 7 | l’opinione di Isa sulla ventiseiesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 3 gennaio 2023) Beh, diciamo che tutto sommato come primadelVip del 2023 non ci è andata tanto male, dai, rispetto a quelle dirette caratterizzate solo da sorpresine inutili e siparietti totalmente out of context quantomeno ieri si sono affrontate almeno un paio di questioncine che hanno tenuto banco in questi giorni. Certo, si poteva fare di più nel senso che mi aspettavo almeno due parolelite tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, in cui si sottolineasse l’ossessione del ‘Tavassone‘ per il ‘messaggio che passa fuori’, come fosse un Riccardo Guarnieri qualunque, ed in cui gli si facesse notare che è proprio questo suo pensare continuamente ai ‘messaggi che passano su di lui’ a far passare un brutto messaggio su di lui, ma ok, non si può chiedere troppo, effettivamente al momento Rugantino non avremmo ...