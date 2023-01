Governo | Serracchiani | ' italiani pagano conto di pessima manovra'

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Ildella destra ha regalato agliun nuovo anno all'insegna dei rincari che metteranno ancora più in difficoltà le famiglie già duramente colpite dall'inflazione. Scelte sbagliate nellache abbiamo più volte denunciato proprio in quanto iniqua e inadeguata. Gliilsalato di una destra che si accanisce sul ceto medio e sui più deboli". Così Debora, capogruppo Pd alla Camera.

