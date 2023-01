Governo | Schlein | ' Meloni come Robin Hood | ma al contrario'

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “Avevamo chiesto una proroga per rendere gli abbonamenti per bus, tram e metrò meno costosi per le famiglie a medio e basso reddito, ma ilnon ci ha ascoltati. Anzi, da gennaio aumenteranno i prezzi del trasporto pubblico, dei pedaggi autostradali, delle bollette e dei mutui. Aumenti indiscriminati che peseranno di più su chi è in difficoltà. Pensionate e pensionati, giovani, lavoratori e lavoratrici che ilnon ha tutelato in questa manovra. Giorgiaha fatto proprio, ma al.” Lo afferma la deputata dem e candidata alla segreteria del Pd, Elly, in una nota.

