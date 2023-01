Governo | Richetti | ' da Meloni zero soldi per giovani | sanità e università'

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "un giorno ci spiegherà come intende coltivare il patriottismo di cui si riempie la bocca senza un soldo su. Al terzo giorno dell'anno contiamo solo accise sui carburanti aumentate, pedaggi autostradali più alti e quota 103. Parafrasando: 'Non è unper'". Lo scrive sui social Matteo, capogruppo di Azione - Italia Viva alla Camera dei Deputati.

