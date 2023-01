Governo | Malpezzi | ' presidenzialismo distrazione di massa da aumenti e inflazione'

Il Sannio Quotidiano

Per la capogruppo al Senato del Pd Simonasi tratta di "azioni stupide e incivili". ... Durante ilConte 2 le pene per i danneggiamenti di opere che appartengono al patrimonio culturale ...... " Il consigliere scientifico delbritannico dice che abbiamo circa due anni per definire ... Simona, presidente dei senatori Pd, ribadisce in un tweet che un gesto simile non può ... Governo: Malpezzi, ‘presidenzialismo distrazione di massa da ... Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Meloni un giorno ci spiegherà come intende coltivare il patriottismo di cui si riempie la bocca senza un soldo su giovani, sanità e università. Al terzo giorno dell’anno co ...Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Mentre gli italiani sono preoccupati dagli aumenti sui carburanti e dall’inflazione, il governo parla di presidenzialismo e autonomia. Una distrazione di massa necessaria p ...