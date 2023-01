Governo | Magni Avs | ' benzina | autostrada | tpl | tripletta stangata per famiglie'

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "L'anno nuovo ha portato agli italiani l'aumento del costo dei carburanti dopo che la legge di Bilancio non ha prorogato lo sconto di 18 centesimi al litro. Un bel regalo delMeloni che però nel 2019 in un video, ma dall'opposizione, denunciava al grido di ‘vergogna' le alte accise che lo Stato incassava dai cittadini e ne chiedeva l'abolizione. Ma con il suoi prezzi dellatorneranno a salire, come i pedaggili e i prezzi dei biglietti di autobus e metro. Unache peserà sui bilanci familiari, una vera e propriaper le". Lo afferma il senatore dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Tino. "Quella dell'abolizione delle accise sui carburanti - aggiunge - è l'ennesima ...

La Svolta

I vecchi cattolici, il secolo scorso, avevano avvertito: se lo Stato sposa le coppie, con un suo matrimonio civile, si arriverà al punto di avere unche si sostituisce al prete e una legge ...I nuovi Twitter Files, dissotterrati da Elon Musk, dimostrano come il grande social network abbia censurato anche medici e scienziati, se non erano allineati alle politiche pandemiche delRoma, 3 gen. (Adnkronos) - "L’anno nuovo ha portato agli italiani l’aumento del costo dei carburanti dopo che la legge di Bilancio non ha prorogato lo sconto di 18 centesimi al litro. Un bel regalo de ...Nella conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio ha definito l'imposizione europea come "profondamente lesiva per il nostro sistema produttivo", confermando di voler proporre all'Ue d ...