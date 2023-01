Governo | Bonaccini | ' va fatta opposizione con cultura di governo'

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Dobbiamo organizzarci e attrezzarci per fare un'credibile condi. E questo vuol dire essere duri e severi ma ogni volta che si è contrari bisogna avere subito una alternativa pronta. E fare le cose se sono giuste e se servono. Oggi ad esempio mi ha chiamato la ministra Santanchè, c'è un problema del turismo in Appenino per mancanza di neve e la ministra ha subito risposto per trovare soluzioni. Poi ci sono tante cose che questonon sta facendo bene". Così Stefanoa In Onda su La7.

Agenzia Nova

Bisogna che ilintervenga in primo luogo con risorse fresche per compensare, almeno in ... Montagna che, concludonoe Corsini 'possiamo immaginare sarà sempre più esposta agli effetti ...Ma come capo del'non è stato capace di interpretare quel ruolo di mediazione e compromesso ... Eppure sulla pagina del congresso ci sono, Schlein, De Micheli e Cuperlo e non Guizzetti. Bonaccini: “Governo incoerente, stanno aumentando benzina e pedaggi” c’è un problema del turismo in Appenino per mancanza di neve e la ministra ha subito risposto per trovare soluzioni. Poi ci sono tante cose che questo governo non sta facendo bene”. Così Stefano ...Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "E' un momento in cui Conte sta valutando che andare da solo gli conviene per prendere qualche voto in più e per questa convenienza rischiamo di regalare alla destra ...