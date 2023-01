Gosaku Ota | morto il disegnatore di Goldrake e Mazinga Z

Leggi su screenworld

(Di martedì 3 gennaio 2023)Ota, noto nel mondo dei fumetti per essere stato ildiZ, èall’età di 74 anni dopo essere stato ricoverato in seguito a una polmonite legata alle complicazioni del Covid. Il suo decesso è avvenuto lo scorso 12 dicembre, ma solo ora la sua famiglia, dopo i funerali privati, ha deciso di rendere ufficiale la notizia. Nato nel 1948 a Kaminoyama, in Giappone,Ota ha iniziato la sua carriera da fumettista lavorando come assistente di Shotaro Ishinomori, altro celebre fumettista giapponese autore di opere come Cyborg 009, Kamen Rider, Hokusai, Miyamoto Musashi enel 1998. Dagli inizi degli anni 70 è stato uno dei più stretti collaboratori di Go Nagai, considerato uno dei più importanti mangaka di sempre anche grazie ...