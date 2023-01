 Gosaku Ota | è morto il disegnatore di Mazinga Z | Goldrake e Jeeg robot  

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 gennaio 2023) Addio al famoso fumettista giapponese Gosaku Ota, ideatore di famosi manga comeZ,robot d’acciaio. Gosaku Ota, addio al famoso fumettista giapponese Photo Credits: Fumettologica Si è spento il famoso fumettista Gosaku Ota, famoso ideatore di personaggi comeZ,Robot e, ben più noto come Ufo Robot. Personaggi che hanno raggiunto una popolarità mondiale, divenendo cartoni animati alla fine degli anni ’70.Ota era nato il 16 marzo 1948 a Kaminoyama. Si è spento il 12 dicembre 2022, all’età di 74 anni, per alcune complicazioni sopraggiunte successivamente e legate al Covid. La famiglia, però, ha deciso di diffondere la notizia solo recentemente e in seguito ai funerali che si sono svolti in forma ...