Golf | il PGA Tour riparte con l’attesissimo Tournament of Champions! Parata di stelle a Maui

(Di martedì 3 gennaio 2023) Come ormai da tradizione, il nuovo anno sul PGAcomincia con un evento d’eccezione e di altissimo livello: il Sentrynament of Champions. Uno dei tornei più attesi dell’anno, non solo per la splendida location di, nelle Hawaii, ma soprattutto perchè vi partecipano coloro che hanno vinto almeno un torneo sul circuito americano nell’annata precedente. Da quest’anno il torneo prevedrà inoltre anche i giocatori che, pur non avendo vinto tornei, hanno chiuso la precedente FedEx Cup nelle prime trenta posizioni. Quello che ne esce fuori è ovviamente un field di assoluta eccezione, dal livello celestiale. Saranno infatti presenti otto dei primi dieci giocatori del ranking mondiale, nove dei primi dieci della classifica della FedEx Cup e quattro vincitori passati della competizione stagionale. L’unico giocatore che avrebbe avuto ...

OA Sport

