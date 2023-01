Gli sbarchi non si fermano | a Lampedusa 500 immigrati in 24 ore

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen – Glinon accennano a diminuire, in poco meno di 24 ore sono approdati apiù di 500, oltre ai 546 distribuiti tra Sicilia e Calabria. Con il nuovo anno l’opera delle Ong continua indisturbata: la nave Geo Barents, imbarcazione in forza a Medici Senza Frontiere, è in navigazione con rotta puntata verso il porto di Taranto, dove arriverà presumibilmente domani mattina con a bordo circa 90 persone. Tutto questo all’indomani della firma da parte Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul nuovo provvedimento riguardante Ong e immigrazione approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 28 dicembre. Continuano gliNel mentre la situazione sull’isola disi fa davvero problematica, al momento l’hotspot ha ...

AGI - Agenzia Italia

DA BORDO DELLA OCEAN VIKING. Mentre la premier Giorgia Meloni festeggia per il nuovo decreto anti - ong e celebra su Instagram la "vittoria nella lotta all'immigrazione", quasi mille persone sono ...Intanto non si fermanoa Lampedusa. Sono complessivamente 198 i migranti che, a bordo di 5 barchini, sono stati recuperati dalle motovedette della Guardia di finanza e della Guardia ... Non rallentano gli sbarchi: 500 migranti in 24 ore Rende sempre più difficile i salvataggi in mare, rischia di violare il diritto internazionale, non avrà impatti rilevanti sul fenomeno migratorio. Gli esperti ...I numeri della prefettura di Trieste sui migranti entrati dal confine friulano sono impietosi: sono quintuplicati rispetto al 2021 ...