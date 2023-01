Gli organizzatori del Gran Premio di Cina puntano al ritorno nel calendario di F1 del 2023 grazie all’allentamento delle restrizioni COVID

(Di martedì 3 gennaio 2023) Glideldihanno avviato colloqui con la Formula 1 per ildella gara neldel. Nelle ultime tre stagioni la F1 non ha potuto correre ina causa della pandemia-19 econseguentiai viaggi.di: la situazione attuale Il GP diè stato inserito nelprovvisoriogare di F1 del, per poi essere eliminato a causa ...

Motorsport.com - IT

'Natale è tempo di Pace in Ucraina, in Europa e nel Mondo - avevano detto- . Chiediamo a tutti i cittadini e le cittadine europee di mobilitarsi per la pace, dal Natale cattolico e ...Nulla è perduto a quanto pare.del Gran Premio della Cina ci riprovano e, stando a quanto riferito dalla versione locale di Motorsport.com sono in atto dei colloqui con la Formula 1 per rimettere l'evento assente ... F1 | Gli organizzatori del GP di Cina puntano a rientrare nel 2023 La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci ha mandato in archivio la seconda edizione del Silvester Tournament, una sorta di surrogato della Tournée dei 4 trampolini disputato fra Villach (Aust ...Nulla è perduto a quanto pare. Gli organizzatori del Gran Premio della Cina ci riprovano e, stando a quanto riferito dalla versione locale di Motorsport.com sono in atto dei colloqui con la Formula 1 ...