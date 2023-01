Glass Onion | Knives Out è diventato il terzo film in inglese più visto di sempre su Netflix

(Di martedì 3 gennaio 2023) La seconda settimana di permanenza in catalogo ha permesso aOut di diventare ilinpiùdisuOut èilin linguapiùdisudopo Red Notice e Don't Look Up. L'importante traguardo è stato raggiunto dopo solo due settimane di presenza nel catalogo della piattaforma di streaming, avendo debuttato il 23 dicembre. Ideato come sequel di Cena con delitto,Out ha raggiunto nella ...

Daniel Craig è tornato a vestire i panni di Benoit Blanc in" Knives Out: ecco che regista e cast parlano di come se l'è cavata questa ...Come sarebbe un cross - over tra il mondo dei Muppet e quello di" Knives Out , il film di Rian Johnson ora disponibile su Netflix LEGGI ": il regista svela il significato dell'inquadratura finale LEGGI ": la guida completa ... Su Netflix il successo di "Glass Onion". Da Benoit alla villa, perché piace così tanto La pellicola ha battuto ogni aspettativa collezionando ben 209 milioni di ore di visualizzazioni sulla piattaforma streaming.Il regista di Glass Onion, Rian Johnson, ha raccontato un bizzarro episodio che ha coinvolto sul set Angela Lansbury e il gioco Among Us.