Givova Scafati travolge la GeVi Napoli nel derby campano della 13ª giornata

(Di martedì 3 gennaio 2023) Fonte Foto:Basket www.facebook.com/Bk Il sito legabsaket.it riporta che la . Partenza di match decisamente equilibrata con Michineau e Williams a combinare da dentro e fuori dall’area per lae Stone a servire i lunghi Thompson e Pinkins per la(9-8). Successivamente, Okoye da rimbalzo in attacco e ancora Pinkins da lontano provano a far scappare i padroni di casa sul +6 ma Michineau in penetrazione e il primo squillo di Howard tengonoin scia (14-12). Al termine del quarto,piazza un 7-0 di break firmato ancora dalle bombe di Pinkins ed Imbrò, prima che i tiri liberi di Howard rendano il passivo meno amaro ai partenopei al mini-intervallo iniziale (21-15). Nel secondo periodo, ...

CalcioNapoli24

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE- GEVI NAPOLI BASKET 96 - 61 96 - 61 nel match trae Gevi Napoli Basket , partita valida per la tredicesima giornata di Serie A1 di basket ...Napoli . Alle 20.45 sarà palla a due per il derby campano- Gevi Napoli alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano. Subito dopo il derby d'Italia Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano , in programma alle 20.30, spicca il match tra i ... Basket, dove vedere Givova Scafati-Gevi Napoli in tv Scafati-Napoli 96-61. Notte buia, lunga e profonda quella in cui è sprofondata la Ge.Vi Napoli Basket sconfitta ancora una volta, anche nel derby con la rinata Givova Scafati. Quinta sconfitta in sei ...Nell’attesissimo derby salvezza fra Scafati e Napoli, i padroni di casa escono da un Palamangano infuocato con 2 punti e tante certezze, dopo una partita che ha visto la Givova costruire un vantaggio ...