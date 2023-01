Givova Scafati | i 35 punti di scarto della vittoria su Napoli rappresentano il nuovo record societario in Serie A

(Di martedì 3 gennaio 2023) Schiacciante successonel derby campano giocato contro la GeVie quintanelle ultime 6 gare per la squadra di coach Caja. Il 96-61 finale consegna alla società campana ilmigliorinA.precedente erano i 29con cui l’allora Legeaaveva battuto Capo D’Orlando nella stagione 2006/07 (92-63). I 96segnati sono ilstagionale per la, che realizza il primatoin questo campionato anche per valutazione con 132, fermandosi al -6 ottenuto contro Livorno nel campionato 2006/07. 29 gli assist distribuiti da ...

Napoli . Crisi di risultati che si conferma in casa Gevi Napoli Basket , anzi alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano di, nel derby contro laperso con il finale di 96 - 61 , arriva la certificazione del momento negativo e della fase delicata per il gruppo azzurro. Coach Maurizio Buscaglia non ha .... Un derby campano a senso unico con ladall'alto impatto e capace di determinare il colpo del ko in avvio di ripresa. Finale di 96 - 61 sulla Gevi Napoli e il primo pensiero di coach Attilio Caja in sala stampa è per la ... Basket serie A1, la Givova Scafati affonda Napoli nel derby (96-61) La GeVi Napoli ha comunicato di aver sollevato dall'incarico di head coach Maurizio Buscaglia, per promuovere momentaneamente Pancotto ...Miglior vittoria nella massima serie per i campani nel Derby contro i partenopei. Logan, Okoye e Pinkins tutti oltre quota 20 punti ...