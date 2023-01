Giustizia | la Corte dei conti | Il processo telematico non ha tagliato i tempi

Finanza Repubblica

...dellaha ridotto ben poco la durata dei processi. Per accelerare i procedimenti lumaca, piu' che l'informatica, servirebbero gli accordi extragiudiziali. Lo afferma ladei Conti, in ...La giurisprudenza della Cassazione e delladidell'Unione europea hanno stabilito che, di regola, non è possibile imporre alle testate giornalistiche la rimozione degli articoli ... Giustizia, Corte Conti: per velocizzare i processi civili ... L'informatizzazione della giustizia ha ridotto ben poco la durata dei processi. Per accelerare i procedimenti lumaca, piu' che ...L’immondizia continua a straripare, l’Ama deve ancora “smaltire” i sacchetti delle feste natalizie. Intanto però, almeno dal punto di vista legale, si è ...