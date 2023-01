Giuntoli alla Juve? Allegri vorrebbe Massara Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 gennaio 2023)ntus? È lui il direttore sportivo che piacerebbe ad. I due si conoscono dai tempi di Pescara. Ne scrive la. Non è scontata la permanenza del tecnico, che dipenderà dai risultati, e neppure quella dell’attuale diesse. La successione non è certa ma è argomento di discussione: piace l’idea di un uomo operativo che abbia il giusto mix di esperienza e competenza. Tra i candidati (nella lista ci sono Cristianodel Napoli e Giovanni Rossi del Sassuolo) ce n’è uno particolarmente caro all’attuale allenatore, che in caso di conferma potrebbe spingere molto per ricreare la vecchia coppia a Torino: si tratta di Frederic, braccio destro di Paolo Maldini al Milan, che ha avuto un ruolo importante nella rinascita dei rossoneri, ...