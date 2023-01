Giulia Salemi domina lo studio del GF Vip | sapete quanto costa il suo outfit?

Stile e Trend Fanpage

In studio insieme al conduttore Alfonso Signorini , ancora una volta, la commentatrice social. In occasione della prima puntata del 2023 del reality show, la giovane influencer ha ...... al suo fianco gli opinionisti Orietta Berti , Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge , presenteper leggere i messaggi del pubblico social. La puntata ha visto l'eliminazione di Wilma ... Giulia Salemi al GF Vip 7 è una sirena dark: l'abito con la scollatura-scultura vale 2mila euro Giulia Salemi è una Sirena Dark al GF Vip, ma il suo outfit per intero ha un costo che arriva alle stelle. Ecco a quanto ammonta il prezzo!In chiusura di puntata, Alfonso Signorini, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ci regalano un balletto senza musica ...