Girl di Lukas Dhont in streaming gratis su MioCinema

(Di martedì 3 gennaio 2023), il primo film di, è disponibile insuIn occasione dell’uscita nelle sale di Close a partire dal 4 gennaio,sta offrendo al suo pubblico la possibilità di vedere del primo film diinè disponibile gratuitamente per una settimana, dal 30 dicembre al 4 gennaio. La pellicola d’esordio dietro la macchina da presa dell’acclamato regista belga è stata presentato al Festival di Cannes. Nell’occasioneè stato premiato con la Caméra d’or per la miglior opera prima, il Fipresci, il Queer palm, nonché il premio per la miglior interpretazione maschile nella ...

Dopo aver vinto la Camera d'Or come miglior opera prima a Cannes nel 2018 perDhont è tornato al Festival nel 2022 con Close portandosi a casa il Gran Prix speciale della Giuria. "Un giorno sono andato a visitare la mia vecchia scuola elementare" - ha dichiarato ...IL REGISTA - Classe 1991,Dhont è qui al secondo film, reduce dal successo di '', uscito nel 2018 e selezionato per rappresentare il Belgio agli Oscar e ai Golden Globes del 2019 e ... “Girl”, il film di Lukas Dhont disponibile gratuitamente su MioCinema Girl è disponibile in streaming gratis su MioCinema il primo film di Lukas Dhont fino al 4 gennaiogennaiogennaiogennaio.Tutto quello che c'è da sapere su "Close", nuovo film del regista belga Lukas Dhont in lizza per Oscar e Golden Globe al cinema dal 4 gennaio.