Giorgia Soleri fa gli anni | la dedica di Damiano dei Måneskin è hot | Bello essere il tuo toy boy

Corriere della Sera

Antonella Fiordelisi goes. Le novità di inizio anno al GF Vip non sono finite, perché in casa adesso abbiamo anche una poetessa. Dopo essersi lasciati per l'ennesima volta, Edoardo e ... Giorgia Soleri compie 27 anni, il fidanzato Damiano : «Non mi sono mai sentito così bene a essere un toy boy» Il cantante ha fatto, a suo modo, gli auguri alla compagna cui vive una storia d’amore da otto anni. E ha scherzato in un post in inglese sui tre anni in meno rispetto a lei ...Damiano David scherza sul compleanno di Giorgia Soleri: "Sono il tuo toy boy", ma tra i commenti divertiti spuntano le offese degli hater: "Lei è meno bella di lui" ...