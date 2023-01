Giorgia Meloni difende il decreto sicurezza | «Le Ong non facciano la spola con gli scafisti» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 3 gennaio 2023) La premierha pubblicato sui social network unin cuiildice che il diritto internazionale «non prevede che si faccia lacon gli». Le norme, sostiene la premier, «vogliono circoscrivere il salvataggio dei migranti ancorandolo al diritto: se salvi delle persone le devi portare al sicuro. Non puoi fare salvataggi finché la nave non è piena. Perché altrimenti non è un salvataggio fortuito».dice che ci vuole «lo screening di chi è a bordo, le regole per impedire che nel raccogliere le persone non si metta a repentaglio ladi chi è a bordo. Se le norme non vengono rispettate ci sarà il fermo amministrativo. Lo facciamo ...