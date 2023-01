Agenzia ANSA

Il governo giapponese offre un milione di yen, pari a 7.500 dollari, per ogni bambino alle famiglie che decidono di lasciare Tokyo per trasferirsi in zone dove c'è un forte declino della popolazione. Giappone: nuovo incentivo a famiglie che lasciano Tokyo - Asia Il governo giapponese offre un milione di yen, pari a 7.500 dollari, per ogni bambino alle famiglie che decidono di lasciare Tokyo per trasferirsi in zone dove c'è un forte declino della popolazione.L'obiettivo del bonus del governo (7.2mila euro a bambino) è ridurre la pressione demografica della Capitale e ripopolare aree meno densamente abitate