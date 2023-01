Giappone | calo di natalità e invecchiamento | il governo offre un incentivo per ripopolare zone “fuori moda”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ripopolamento con un, a dire il vero abbastanza esiguo. Ilun milione di yen, pari a 7.500 dollari, per ogni bambino alle famiglie che decidono di lasciare Tokyo per trasferirsi indove c’è un forte declino della popolazione. L’iniziativa delnipponico viene raccontata dal quotidiano britannico The Guardian. La misura sarà operativa a partire da aprile. Sebbene la popolazione di Tokyo abbia registrato unper la prima volta lo scorso anno, una tendenza in parte attribuita alla pandemia di coronavirus, ilritiene che si dovrebbe fare di più per ridurre la densità di popolazione della città e incoraggiare le persone a iniziare una nuova vita indel Paese “” ...

