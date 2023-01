Giappone | 7200 euro a ogni figlio per le famiglie che lasciano Tokyo per la provincia

RaiNews

Il non vuole più essere un "paese per vecchi" e vara un nuovo piano di incentivi per rivitalizzare la natalità e ripopolare città e villaggi in declino. Il governo offrirà 1 milione di yen 7200 euro per ogni figlio alle famiglie che lasciano Tokyo per vivere in campagna Già in passato esistevano incentivi, ma sono stati aumentati perché alcune zone del paese sono disabitate. Nel 2021 il numero di nascite nel Paese è stato il più basso dal 1899 e ci sono oltre 90mila ...Con questa manovra il Giappone sta cercando di svecchiare il paese, in quanto i giovani si sono trasferiti tutti nelle grandi metropoli.