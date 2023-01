Gianni Infantino sorride e si fa un selfie vicino alla salma di Pelé Critiche al presidente Fifa | “Che vergogna”

Sport Fanpage

Commenta per primo Ennesima tempesta per. Nel corso della veglia funebre per la morte di Pelé a Vila Belmiro di Santos, il presidente della Fifa è stato duramente criticato sui social per alcuni atteggiamenti durante il ...Ritraggono il presidente della Fifa,, intento a scattarsi un selfie con alcuni ex giocatori e compagni di squadra di Pelé : si intravedono Lima , Da Silva , Manoel de Morais . Un ... Infantino sorridente posa per i selfie, a pochi metri c'è la salma di Pelè: una scena surreale “Nel momento di raccoglimento ai piedi della bara del più grande calciatore di tutti i tempi allo stadio del Santos in Brasile, il presidente del Fifa, Gianni Infantino, estrae il cellulare e si ...La notizia della morte di Pelé ha sconvolto il mondo intero, eppure c'è chi ai funerali è stato autore di un gesto estremamente irrispettoso e non consono alla situazione ...