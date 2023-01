Gianluca Vialli | il commovente messaggio di Prandelli

(Di martedì 3 gennaio 2023)sta ricevendo in queste ultime settimane, tanti messaggi di sostegno: uno di questi da Cesare. Walter Zenga, Roberto Mancini e ora anche: tutti stanno mostrando vicinanza al dirigente sportivo che sta combattendo contro una terribile malattia.ha dal 2017 un tumore al pancreas che ora gli sta togliendo le forze, ma non il coraggio di vincere questa battaglia., ildi CesareDa qualche settimana,è ricoverato in un ospedale di Londra. L’ex capitano della Juventus si sta sottoponendo ad una serie di cure per battere il cancro al pancreas. I farmaci che sta prendendo stanno ...

